Данила Козловский о дискриминации однополых отношений: «Я не раз сталкивался с этим лично»

Слухи о том, что Данила Козловский имеет слабость к сильному полу, в светской тусовке ходят давно. В одном из недавних интервью 32-летний красавец-брюнет обозначил свою позицию.

«Я выступаю за свободу вообще и за свободу определения сексуальной ориентации в частности. И я против агрессии и гомофобии. Любая агрессия, ненависть или нетерпимость — это страшные, отвратительные явления, с которыми надо бороться и бороться со всей страстью. Я не раз сталкивался с этим лично. С разного рода грязью относительно этой темы. Лично я говорю об этом открыто — я не гей, я не представляю никакую гей-организацию. В то же время я не приветствую какую-то чрезмерную активность со стороны гей-сообщества. Во всяком случае, сегодня. Мы должны учитывать особенности нашего общества, оно довольно консервативно, — считает актер.

Киноистории о представителях нетрадиционной ориентации он пропагандой не считает: «Уверен, что фильмы о геях никому ничего плохого не сделают. Часто люди, которые ратуют за нравственность нации и ее чистоту, сами при этом совершают безнравственные поступки, навязывая агрессию и злобу».

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