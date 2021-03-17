Чернокожая модель-трансгендер впервые снялась для известного спортивного журнала

В описании к посту говорится, что Лейна была выбрана для публикации из-за преданности делу. «Она олицетворяет право каждого человека любить себя настоящего и быть тем, кем он хочет быть. Мы понимаем, как история Лейны может вдохновить других», — подчеркнули редакторы.

Фотографом выступил Ю Цай, который ранее сотрудничал со многими известными журналами. Стилистом Лейны стала Хейли Аткин, а визажистом — Ребекка Александр. Напомним, о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером марки нижнего белья Victoria’s Secret Лейна рассказывала в апреле 2018 года. Блум живет в Чикаго. Актриса, активистка и модель снималась для индийской версии журнала Vogue.