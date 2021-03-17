Чернокожая модель-трансгендер впервые снялась для известного спортивного журнала
Фото: instagram.com/leynabloom
Выпуск поступит в продажу в июле, но уже в марте редакторы начали раскрывать в социальной сети имена моделей, которых читатели увидят на страницах. 27-летняя Блум позировала для фотографов, лежа на песке, в слитном купальнике оранжевого цвета, который имеет разрез на животе. Образ она дополнила золотыми украшениями — браслетом, серьгами и чокером.
В описании к посту говорится, что Лейна была выбрана для публикации из-за преданности делу. «Она олицетворяет право каждого человека любить себя настоящего и быть тем, кем он хочет быть. Мы понимаем, как история Лейны может вдохновить других», — подчеркнули редакторы.
Фотографом выступил Ю Цай, который ранее сотрудничал со многими известными журналами. Стилистом Лейны стала Хейли Аткин, а визажистом — Ребекка Александр. Напомним, о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером марки нижнего белья Victoria’s Secret Лейна рассказывала в апреле 2018 года. Блум живет в Чикаго. Актриса, активистка и модель снималась для индийской версии журнала Vogue.
Фото: Instagram/@leynabloom, Instagram/@si_swimsuit
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