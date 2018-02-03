Анастасия Заворотнюк посвятила супругу нежные слова и показала горячее видео с пляжа.

На днях Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев отправились на Мальдивские острова. Там супруги отпраздновали день рождения Петра, ему исполнилось 47 лет.

«В твоей голове рождаются самые невероятные идеи, и касаются ли они творчества или повседневной жизни, ты никогда не сворачиваешь с намеченного пути и зажигаешь своей энергией всех, кто рядом. Ты живёшь в сумасшедшем ритме, но успеваешь замечать жизнь и находить удовольствие в каждом дне. И пусть так будет всегда. Создавай, вдохновляй, достигай, люби, радуйся и будь счастлив!! Я безумно горжусь тобой и искренне люблю все, что ты делаешь. Я твой главный болельщик! Ты мое сильное плечо! С Днем Рождения», — посвятила Анастасия мужу нежные слова.