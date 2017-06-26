49-летняя актриса Алика Смехова поразила всех своим видом

Вчера, 13 июля, в столичном ресторане La Prima собрались звезды театра, кино и шоу-бизнеса — Ольга Орлова, Эвелина Хромченко, Мария и Павел Погребняк и многие другие — чтобы поздравить бизнес-леди Екатерину Одинцову с днем рождения. Среди гостей оказалась 49-летняя актриса Алика Смехова, которая поразила всех своим видом. Светские сплеткики уверены: женщина увлеклась «уколами красоты».

Сама Алика не раз говорила, что она часто посещает косметолога, однако делает только уход и инъекциями не интересуется — они не подходят актрисе из-за того, что после них долго сохраняются синяки. Чтобы сохранить свою красоту, женщина старается соблюдать режим дня: вставать, есть и ложиться в одно и то же время.

Хирургическое вмешательство Смехова также старается избегать. Когда в ноябре СМИ увлеченно обсуждали изменившуюся внешность звезды, она парировала: «Я не делала пластические операции. Мои нос, губы — все на месте. Правда, мне приятно, что за столько лет люди продолжают находить в моем лице что-то новое. Конечно, я понимаю, что все мы не молодеем, поэтому слежу за собой и использую современные средства».

В конце июня Смехова с семьей побывала в детокс-центре на Северном Кавказе. Возможно, свежий воздух и расслабленная атмосфера стали причиной перемен во внешности звезды?