Пока одни пользователи Сети буквально ненавидят ее за жесткие высказывания про полных людей, другие считают ее идеалом. Сама же ведущая без стеснения может рассказывать о своей личной жизни, что она и сделала в прямом эфире портала «Лайф», отвечая на каверзные вопросы поклонников.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Май 2 2017 в 9:57 PDT

Как сообщила телеведущая, ей не раз предлагали деньги за интимные услуги, причем цены назначали немаленькие. Самая большая сумма, которой заманивали Алену, достигала 70 тысяч евро, однако Водонаева никогда не соглашалась на эскорт. А вот что касается сексуальных экспериментов, тут модель не прочь попробовать что-то новенькое. Так, в возрасте 18 лет она впервые переспала с подружкой, но в восторге не осталась. Однако став старше, ей попалась «настоящая лесбиянка», секс с которой Алена запомнила надолго.

«Да, у меня был секс с женщиной. Два раза. Первый раз это была моя подруга, нам было по 17 лет. И это был даже не секс, а фигня какая-то. Мы посмотрели, как это выглядит в лесбийском порно, и сделали так же. А один раз был секс с настоящей лесбиянкой. И ух она меня! Но я люблю мужчин. Из меня получилась бы плохая лесбиянка. Я консерватор», — призналась ведущая.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Ноя 10 2016 в 5:46 PST

По части разнообразия в постели, Водонаева неустанно призывает своих подписчиц посетить курсы минета, как это сделала она сама, и даже думает над тем, чтобы написать про это.

«Я ходила на курсы минета. Я собиралась написать материал. Это было очень увлекательно. Мы знаем пять способов, а там их реально 25. Многие скептически к этому относятся, но я много полезной информации оттуда высосала», — сообщила она.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Ноя 6 2016 в 9:49 PST

Однако чего действительно Алена не потерпит в интимном плане, так это секса с полным мужчиной. По словам Водонаевой, этого никогда не было и никогда не случится, даже если у партнера будет небольшой пивной живот. Впрочем, ранее Алена уже высказывалась по поводу людей с лишним весом, написав статью «После шести можно только сосать!». Ведущая заранее предупредила, что это не адресовано людям, полнота которых связана с состоянием здоровья.

Водонаева также поддержала гомосексуалистов, призывая их не бояться рассказывать о себе, ведь это личный выбор каждого человека.

Фото: instagram.com