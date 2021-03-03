Александрова в эффектной красной юбке и другие на премьере «Райя и последний дракон»

Елена Бирюкова пришла на премьеру вместе со своей дочерью. Актриса появилась в строгом наряде, кожаной юбке миди, грубых сапогах и черном джемпере поверх рубашки.

Иван Добронравов появился на премьере вместе со своей семьей, женой и дочерью. Все они подобрали образы в похожем расслабленном стиле, где главным компонентом стали джинсы.

Елена Николаева выбрала для выхода объемный темно-фиолетовый пиджак, который надела с синими джинсами, а Ян Ге появилась в подходящем по тематике черном платье с изображением дракона, поверх которого надела объемную кожаную куртку.