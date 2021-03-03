Александрова в эффектной красной юбке и другие на премьере «Райя и последний дракон»
Фото: Пресс-служба ©Disney
Картину гостям представили генеральный директор компании Disney Кахабер Абашидзе и Марина Александрова, которая озвучила главную героиню.
Премьеру в России посетили Александра Ревенко, Ян Гэ, Светлана Иванова с дочерью, дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин, Яна Гладких с семьей, Даниил Вершинин, Ирина Безрукова, Елена Николаева с детьми, Илья Бачурин, Елена Валюшкина с дочерью, Ангелина Стречина, Анна Бегунова с дочерью, Елена Бирюкова с дочерью, Иван Добронравов с семьей, рэпер ST и Ассоль, Алика Смехова с сыном, Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочерью, Михаил Еремеев с детьми, Юлиана Слащева и другие знаменитости.
Фото: Пресс-служба ©Disney
Марина Александрова появилась на премьере в женственной ярко-красной юбке, бежевом пиджаке, светлых лодочках на шпильке и с распущенными волосами.
Фото: Пресс-служба ©Disney
Актриса Ирина Безрукова подобрала нежный и сдержанный образ и примерила светлый джемпер в сочетании с плиссированной юбкой-миди, к которым обула кроссовки необычного дизайна в тон образу.
Фото: Пресс-служба ©Disney
Елена Бирюкова пришла на премьеру вместе со своей дочерью. Актриса появилась в строгом наряде, кожаной юбке миди, грубых сапогах и черном джемпере поверх рубашки.
Иван Добронравов появился на премьере вместе со своей семьей, женой и дочерью. Все они подобрали образы в похожем расслабленном стиле, где главным компонентом стали джинсы.
Елена Николаева выбрала для выхода объемный темно-фиолетовый пиджак, который надела с синими джинсами, а Ян Ге появилась в подходящем по тематике черном платье с изображением дракона, поверх которого надела объемную кожаную куртку.
Фото: Пресс-служба ©Disney
Мультфильм расскажет историю отважной воительницы Райи, которая отправится в опасное путешествие, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и восстановить мир в сказочном королевстве Кумандра. Для этого ей придется научиться доверять другим людям и работать в команде.
Мультфильм выходит в российский прокат с 4 марта. Купить билеты можно здесь.
Фото и видео: пресс-служба Disney
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