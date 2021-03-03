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Александрова в эффектной красной юбке и другие на премьере «Райя и последний дракон»

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Александра Ревенко

Фото: Пресс-служба ©Disney

2 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон».

Картину гостям представили генеральный директор компании Disney Кахабер Абашидзе и Марина Александрова, которая озвучила главную героиню.

Премьеру в России посетили Александра Ревенко, Ян Гэ, Светлана Иванова с дочерью, дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин, Яна Гладких с семьей, Даниил Вершинин, Ирина Безрукова, Елена Николаева с детьми, Илья Бачурин, Елена Валюшкина с дочерью, Ангелина Стречина, Анна Бегунова с дочерью, Елена Бирюкова с дочерью, Иван Добронравов с семьей, рэпер ST и Ассоль, Алика Смехова с сыном, Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочерью, Михаил Еремеев с детьми, Юлиана Слащева и другие знаменитости.

Иван Добронравов с семьей

Фото: Пресс-служба ©Disney

Марина Александрова появилась на премьере в женственной ярко-красной юбке, бежевом пиджаке, светлых лодочках на шпильке и с распущенными волосами.

Марина Александрова

Фото: Пресс-служба ©Disney

Актриса Ирина Безрукова подобрала нежный и сдержанный образ и примерила светлый джемпер в сочетании с плиссированной юбкой-миди, к которым обула кроссовки необычного дизайна в тон образу.

Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба ©Disney

Елена Бирюкова пришла на премьеру вместе со своей дочерью. Актриса появилась в строгом наряде, кожаной юбке миди, грубых сапогах и черном джемпере поверх рубашки.

Иван Добронравов появился на премьере вместе со своей семьей, женой и дочерью. Все они подобрали образы в похожем расслабленном стиле, где главным компонентом стали джинсы.

Елена Николаева выбрала для выхода объемный темно-фиолетовый пиджак, который надела с синими джинсами, а Ян Ге появилась в подходящем по тематике черном платье с изображением дракона, поверх которого надела объемную кожаную куртку.

Ян Гэ

Фото: Пресс-служба ©Disney

Мультфильм расскажет историю отважной воительницы Райи, которая отправится в опасное путешествие, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и восстановить мир в сказочном королевстве Кумандра. Для этого ей придется научиться доверять другим людям и работать в команде.

Мультфильм выходит в российский прокат с 4 марта. Купить билеты можно здесь.

Фото и видео: пресс-служба Disney

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