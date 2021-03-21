Айза Долматова сделала заявление о своей сексуальной ориентации

Пансексуальность — это романтическое и сексуальное влечение к людям независимо от их гендера и пола.

К слову, недавно мы писали, как звезда призналась, что любить по-настоящему ей повелось лишь дважды. «Я любила два раза. Не буду лукавить и отвечу, что Лешу и Олега», — написала знаменитая брюнетка в сторис в Instagram. О разводе со вторым супругом инстадива сообщила летом прошлого года. Тогда она объявила о том, что уже несколько месяцев находится в отношениях с Олегом Майами. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в размеренную жизнь россиян, поэтому бракоразводный процесс телеведущей несколько затянулся. В Сети ходили слухи, что новый роман — всего лишь пиар-ход для продвижения нового шоу Айзы. Тем не менее, отношения молодых людей продолжаются до сих пор. Звезды часто делятся совместными фотографиями и видео, чем радуют своих фанатов.