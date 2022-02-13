9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова дает психологические консультации за 50 тыс рублей

Алиса Теплякова поступила на факультет психологии в МГУ и всю себя посвятила учебе и развитию. Свободного времени у ребенка мало и оно стоит дорого — к такому выводу пришел отец девочки, который оценил психологическую консультацию от Алисы в 50 тысяч рублей за академический час.

Об этом Евгений рассказал на своей странице в личном блоге. Одна из пользовательниц сайта спросила у Теплякова, может ли Алиса помочь ее сыну подтянуть математику. «Добрый вечер. У нас сын стал победителем всероса по русскому и информатике. А с математикой пока не ладится. Алиса сможет с ним позаниматься и подтянуть его на нужный уровень? Заранее спасибо!» — написала женщина.