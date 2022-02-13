9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова дает психологические консультации за 50 тыс рублей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alisa_teplyakova28/Instagram
Алиса Теплякова поступила на факультет психологии в МГУ и всю себя посвятила учебе и развитию. Свободного времени у ребенка мало и оно стоит дорого — к такому выводу пришел отец девочки, который оценил психологическую консультацию от Алисы в 50 тысяч рублей за академический час.
Об этом Евгений рассказал на своей странице в личном блоге. Одна из пользовательниц сайта спросила у Теплякова, может ли Алиса помочь ее сыну подтянуть математику. «Добрый вечер. У нас сын стал победителем всероса по русскому и информатике. А с математикой пока не ладится. Алиса сможет с ним позаниматься и подтянуть его на нужный уровень? Заранее спасибо!» — написала женщина.
Отец студентки сразу намекнул женщине, что консультация от его дочери обойдется в круглую сумму и порекомендовал для начала обратиться к учебной литературе. «Боюсь, вы финансово не потянете. Но вы не отчаивайтесь, попробуйте почитать учебники НМУ и походить на их лекции!» — написал Алексей.
Алексей все же предложил сыну обратившейся женщины психологическую консультацию от Алисы, озвучив стоимость. «Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются».
Напомним, что 9-летняя Алиса Теплякова поступила на факультет психологии в лучший вуз страны благодаря успешным показателям результатов ЕГЭ и получив аттестат за 11-й класс. Девочка не ходила в обычную школу, а находилась на домашнем обучении.
Фото: Instagram