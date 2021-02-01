60-летняя Тильда Суинтон появилась на обложке глянца без макияжа и с гладкой укладкой
Фото: East News
60-летняя Тильда Суинтон украсила обложку нового номера журнала Grazia. Стилисты подобрали для звезды фильмов «Остров», «Отель "Гранд Будапешт"» и многих других элегантно-утонченный образ. Актрисе и модели сделали гладкую укладку с прямым пробором и нанесли легкий тон, чтобы придать коже сияние. Позировала Тильда в элегантном пальто в восточном стиле с расшитым воротом и в своем стиле — совсем без макияжа. Белизну кожи актрисы оттенил темно-зеленый фон обложки.
Тильда Суинтон в начале 2021 года совершила признание, что она является квир-персоной, не поддерживающей деление на привычные категории гендера и сексуальности.
Тильда снялась в 92 фильмах и приняла участие во множестве театральных постановок. Самые известные фильмы с участием Суинтон: «Выживут только любовники», «Доктор Стрэндж», «Витгенштейн», «Хроники Нарнии», «Чем мы заняты в тени» и многие другие.
Суинтон не только актриса, снимающаяся у лучших режиссеров, и обладательница «Оскара» и множества других престижных кинопремий, но и модель и участница арт-хаусных мероприятий. Так, семь лет назад она сама стала объектом в Нью-Йоркском музее современного искусства. Тогда она спала в стеклянном кубе на глазах у сотен посетителей музея.
Фото и видео: East News, фильм «Пляж»
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