60-летняя Тильда Суинтон появилась на обложке глянца без макияжа и с гладкой укладкой

Тильда Суинтон в начале 2021 года совершила признание, что она является квир-персоной, не поддерживающей деление на привычные категории гендера и сексуальности.

Тильда снялась в 92 фильмах и приняла участие во множестве театральных постановок. Самые известные фильмы с участием Суинтон: «Выживут только любовники», «Доктор Стрэндж», «Витгенштейн», «Хроники Нарнии», «Чем мы заняты в тени» и многие другие.

Суинтон не только актриса, снимающаяся у лучших режиссеров, и обладательница «Оскара» и множества других престижных кинопремий, но и модель и участница арт-хаусных мероприятий. Так, семь лет назад она сама стала объектом в Нью-Йоркском музее современного искусства. Тогда она спала в стеклянном кубе на глазах у сотен посетителей музея.