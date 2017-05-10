Голливудская актриса Джулианна Мур продемонстрировала стройную фигуру в откровенной фотосессии

В свои 56 лет голливудская актриса Джулианна Мур сохранила стройную фигуру, которую не грех продемонстрировать публике. На днях женщина приняла участие в съемках для бельевого бренда Triumph.

Фанаты заинтригованы: ведь чаще всего они видят любимицу в закрытых нарядах — лишь иногда она позволяет себе надеть короткую юбку или платье с глубоким декольте.

Новые кадры из рекламной кампании появятся на страницах глянцевых журналов уже этим летом. Сама коллекция белья, которую представила Джулианна, поступит в продажу с сентября. Можно ли будет приобрести ее в российских магазинах — не уточняется.

Стоит отметить, что своими формами Мур обязана не только генам или диете (звезда питается пять раз в день, маленькими порциями, не ограничивая себя в выборе продуктов), но и спорту. Актриса рассказывала, что два дня в неделю посвящает аштанга-йоге, и три — занятиям пилатесом.