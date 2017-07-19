Эрнст и Заика сыграли скромную свадьбу

Об отношениях генерального директора Первого Канала, 56-летнего Константина Эрнста и 29-летней модели Софьи Заики стало известно в 2014 году. Спустя два года у пары родилась дочь, а полтора месяца назад на свет появилась еще одна наследница.

Сегодня же стало известно, что Константин и Софья наконец-то связали себя узами брака. Как сообщает Instyle, возлюбленные сыграли тайную скромную свадьбу, о которой до сих пор никто не знал. Сами же новоиспеченные супруги комментариев по этому поводу не давали.