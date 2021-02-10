51-летняя Татарка ФМ выходит замуж за своего 24-летнего возлюбленного

51-летняя Лилия Абрамова, блогер, известная как Tatarka FM, объявила о свадьбе со своим возлюбленным Дмитрием Шумиловым. Молодой человек младше нее на 27 лет, однако разница в возрасте пару совсем не смущают.

О радостной новости Лилия рассказала в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

«Я, кстати, замуж выхожу весной… Мы посовещались, и он решил, что в мае у нас свадьба», – заявила Абрамова.

Ранее Абрамова уже побывала замужем – в браке родилось двое детей. Однако вскоре пара развелась – предположительно, причиной разрыва стала популярность Абрамовой. К ее роду деятельности супруг тоже относился пренебрежительно, без должного понимания.

«Хочу думать о себе, я устала жить не своей жизнью. Слишком много отдавала себя семье», – объясняла свое решение блогер.

Несмотря на свой возраст, Лилия выглядит намного моложе, и внешне смотрится рядом со своим избранником вполне гармонично.

Последние месяцы у Абрамовой выдались богатыми на события – в начале декабря блогер оказалась в больнице с сотрясением мозга.

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