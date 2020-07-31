44-летняя Шарлиз Терон сделала признание о личной жизни: «Мне так хорошо, что и мужчина не нужен»
Фото: Elizabeth Goodenough/ Everett Collection/ East News
44-летняя Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей: сына Джексона (считает его трансгендерной девочкой) и дочь Августу. Актриса признавалась, что с детьми заново проходит школу жизни и они ее многому учат. С ними она смогла создать нежные и откровенные отношения.
И во время одной из бесед с Джексоном и Августой мать призналась им, что не хочет заводить новые отношения. Об этом Шарлиз рассказала во время диалога с Дианой фон Фюрстенберг, сообщает Daily Mail.
Фото: East News
«Два дня назад мы ехали в машине с моими девочками, и младшая сказала что-то вроде: "Тебе нужен парень". Я ответила: "Не знаю. Мне так хорошо сейчас, что и мужчина мне не нужен"», — разоткровенничалась о личной жизни Терон.
По словам актрисы, дочь была удивлена подобным ответом: «Она и не предполагала, что так может быть. Что есть и подобный вариант».
Шарлиз усыновила маленького Джексона в 2012 году, а Августу — в 2015-м. К непростому решению стать матерью чужих детей она пришла после окончания своего долгого романа с с актером Стюартом Таунсендом. «В последние два года нашей совместной жизни я очень хотела детей, но не получилось», — вспоминала после она.
У Терон было много романов со знаменитыми мужчинами: она встречалась с актерами Крэйгом Бирко, Стюартом Таундсеном, Шоном Пенном. Но теперь, по ее неожиданному признанию, обладательница «Оскара» предпочитает одиночество.
Фото и видео: Instagram Шарлиз Терон, East News, Elizabeth Goodenough/ Everett Collection/ East News
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