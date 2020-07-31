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44-летняя Шарлиз Терон сделала признание о личной жизни: «Мне так хорошо, что и мужчина не нужен»

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Шарлиз Терон

Фото: Elizabeth Goodenough/ Everett Collection/ East News

Звезда фильмов «Адвокат дьявола» и «Монстр» Шарлиз Терон всегда была в центре мужского внимания. И после многих громких романов с известными личностями красавица-блондинка неожиданно призналась, что теперь ей мужчина вообще не нужен.

44-летняя Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей: сына Джексона (считает его трансгендерной девочкой) и дочь Августу. Актриса признавалась, что с детьми заново проходит школу жизни и они ее многому учат. С ними она смогла создать нежные и откровенные отношения.

И во время одной из бесед с Джексоном и Августой мать призналась им, что не хочет заводить новые отношения. Об этом Шарлиз рассказала во время диалога с Дианой фон Фюрстенберг, сообщает Daily Mail.

Шарлиз с Джексоном и Августой на прогулке

Фото: East News

«Два дня назад мы ехали в машине с моими девочками, и младшая сказала что-то вроде: "Тебе нужен парень". Я ответила: "Не знаю. Мне так хорошо сейчас, что и мужчина мне не нужен"», — разоткровенничалась о личной жизни Терон.

По словам актрисы, дочь была удивлена подобным ответом: «Она и не предполагала, что так может быть. Что есть и подобный вариант».

Шарлиз усыновила маленького Джексона в 2012 году, а Августу — в 2015-м. К непростому решению стать матерью чужих детей она пришла после окончания своего долгого романа с с актером Стюартом Таунсендом. «В последние два года нашей совместной жизни я очень хотела детей, но не получилось», — вспоминала после она.

У Терон было много романов со знаменитыми мужчинами: она встречалась с актерами Крэйгом Бирко, Стюартом Таундсеном, Шоном Пенном. Но теперь, по ее неожиданному признанию, обладательница «Оскара» предпочитает одиночество.

Фото и видео: Instagram Шарлиз Терон, East News, Elizabeth Goodenough/ Everett Collection/ East News

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