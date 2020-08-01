passion.ru

31 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Ксении Собчак

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

В последний день июля звезды по всему миру напоминали о важности ношения масок и гигиены.

«Коронавирус никуда не ушел, но все почему-то об этом забыли. И это неправильно!!!! Чтобы в сентябре не было второй волны (а опыт Европы показывает что все к этому идет) нужно ходить в масках! Это единственный способ обезопасить других людей, ведь вы можете даже не знать что являетесь переносчиком!!! Пожалуйста, берегите себя! Вторая волна-в ваших и наших руках))) точнее-ртах», — написала Ксения Собчак.

«Друзья, не теряйте бдительность! Еще далеко не все! Берегите себя и окружающих... при возможности носите, пожалуйста, маску», — написала Алсу под фото с дочками.

Наоми Кэмпбелл показала, как защищается сама.

Постройневшая Ирина Пегова похвасталась фотографией у моря: «Море внутри меня, синее-синее.... волны внутри меня сильные .... Море живет во мне, мое море живет во мне».

Анастасия Задорожная показала «натуральное» фото: «Кто-то спит, а кто-то скромно "высиживает" план по спасению всех кожаных носов) Пока не придумали, но подождите — мы заняты этим всего пару часов».

Сальма Хайек посвятила время мытью собаки.

Ирина Слуцкая поделилась рецептом:

Ингеборга Дапкунайте перевоплотилась в Майкла Джексона: «Как-то раз из меня делали Майкла Джексона. Рядом художник Таня Долматовская. Сериал "Пьяная фирма", режиссер Григорий Константинопольский».

Влад Соколовский поделился романтикой:

Наталья Орейро — нежностью:

Эмин Агаларов показал милое фото с дочкой.

Анна Нетребко показала фото с семьей: «5000 пост посвящается самым любимым! Очень скучаю».

Фото и видео: Instagram / @xenia_sobchak / @alsou_a / @naomi / @pegovairina / @stasya_ru / @salmahayek / @d.ingeborga / @eminofficial / @anna_netrebko_yusi_tiago / @nataliaoreirosoy / @slutskayaofficial / @vs20

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!