31 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В последний день июля звезды по всему миру напоминали о важности ношения масок и гигиены.

«Коронавирус никуда не ушел, но все почему-то об этом забыли. И это неправильно!!!! Чтобы в сентябре не было второй волны (а опыт Европы показывает что все к этому идет) нужно ходить в масках! Это единственный способ обезопасить других людей, ведь вы можете даже не знать что являетесь переносчиком!!! Пожалуйста, берегите себя! Вторая волна-в ваших и наших руках))) точнее-ртах», — написала Ксения Собчак.

«Друзья, не теряйте бдительность! Еще далеко не все! Берегите себя и окружающих... при возможности носите, пожалуйста, маску», — написала Алсу под фото с дочками.

Наоми Кэмпбелл показала, как защищается сама.

Постройневшая Ирина Пегова похвасталась фотографией у моря: «Море внутри меня, синее-синее.... волны внутри меня сильные .... Море живет во мне, мое море живет во мне».

Анастасия Задорожная показала «натуральное» фото: «Кто-то спит, а кто-то скромно "высиживает" план по спасению всех кожаных носов) Пока не придумали, но подождите — мы заняты этим всего пару часов».

Сальма Хайек посвятила время мытью собаки.

Ирина Слуцкая поделилась рецептом: