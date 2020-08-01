31 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В последний день июля звезды по всему миру напоминали о важности ношения масок и гигиены.
«Коронавирус никуда не ушел, но все почему-то об этом забыли. И это неправильно!!!! Чтобы в сентябре не было второй волны (а опыт Европы показывает что все к этому идет) нужно ходить в масках! Это единственный способ обезопасить других людей, ведь вы можете даже не знать что являетесь переносчиком!!! Пожалуйста, берегите себя! Вторая волна-в ваших и наших руках))) точнее-ртах», — написала Ксения Собчак.
«Друзья, не теряйте бдительность! Еще далеко не все! Берегите себя и окружающих... при возможности носите, пожалуйста, маску», — написала Алсу под фото с дочками.
Наоми Кэмпбелл показала, как защищается сама.
Постройневшая Ирина Пегова похвасталась фотографией у моря: «Море внутри меня, синее-синее.... волны внутри меня сильные .... Море живет во мне, мое море живет во мне».
Анастасия Задорожная показала «натуральное» фото: «Кто-то спит, а кто-то скромно "высиживает" план по спасению всех кожаных носов) Пока не придумали, но подождите — мы заняты этим всего пару часов».
Сальма Хайек посвятила время мытью собаки.
Ирина Слуцкая поделилась рецептом:
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#КУЛИНАРНАЯПЯТНИЦА Сегодня у нас на обед лёгкий и вкусный рулет!❤️ Хорошо, что успела сделать фото, так быстро всё съели😅 . Ингредиенты: 🔸 Лаваш 🔸 Малосольная рыба 🔸 Огурец 🔸 Листья салата 🔸 Яйцо 🔸 Мягкий сыр . Сохраняйте рецепт в закладки📌 и готовьте вместе с детьми: 1️⃣ На лаваш намазываем сыр. 2️⃣ Раскладываем по всему лавашу рыбу, огурец, лист салата, и тертое вареное яйцо. 3️⃣ Все закручиваем в трубочку, режем на кусочки и едим😋 . Рассказывайте, как у вас дела?👇🏻 Какие планы на выходные? . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #на_кухне_со_Слу #пальчикиоближешь #Слуготовит #готовимвместе
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Фото и видео: Instagram / @xenia_sobchak / @alsou_a / @naomi / @pegovairina / @stasya_ru / @salmahayek / @d.ingeborga / @eminofficial / @anna_netrebko_yusi_tiago / @nataliaoreirosoy / @slutskayaofficial / @vs20
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