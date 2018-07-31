31 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Маленькая дочь Татьяны Навки заставила всех улыбнуться с утра:
Евгений Плющенко и Яна Рудковская уехали с сыном отдыхать:
Рената Литвинова тоже отдыхает на море.
Светлана Лобода показала, как развивает слух дочки:
Юлия Началова поделилась эмоциями: «Увиделись с бабушками, дедушками и так душевно провели время!!». Лиза Боярская и Юлия Ковальчук показали, что у них было на обед — на даче и в Испании.
Юлия Савичева сравнила свои фотографии: «Для меня это два разных человека. 15 лет пролетели как неделя. Мне очень комфортно в своем возрасте. Желаю всем быть в гармонии с собой в независимости от количества лет. Как думаете, сколько мне на первой и второй фотографиях?»
Юлия Снигирь примерила парик: «да или нет?»
Эвелина Бледанс напугала поклонников фотографией с больничной койки: «Случается и такое.... #бледанс #детокс».
Муж Наташи Королевой показал семейное фото с взрослым сыном: «Всем привет от нашей family».
Анна Семенович впомнила детские забавы:
Саша Савельева откровенно поговорила с подписчиками: «Меня не часто тянет на откровения в сети... огромное количество ваших вопросов в stories определенно точно утвердило во мне понимание, что простой информации обо мне вам не достаточно... более того, местами вы видите абсолютно другого человека. Сила инстаграмма. Кем-то казаться мне бы хотелось меньше всего...История моей жизни абсолютно честная и настоящая. У меня такие же как и у вас заботы, проблемы, переживания. Я точно так же плачу, злюсь, люблю. Негодую, порой плохо себя чувствую, улыбаюсь. В моей голове роятся 150 миллионов ежедневных вопросов, кое-какие из них мне просто взрывают голову, не дают спокойно жить. Я ищу смысл жизни и прихожу к выводу, что возможно его и нет. Возможно смысл жизни в самой жизни, без каких либо поисков. Мне нет надобности кому-то угождать, или что-то доказывать... играть на публику я тоже не хочу. Притворство для меня -самая высшая мера глупости, пусть даже если на это и «ведётся» огромное количество людей. Поддаваться нет смысла. Это не мои люди в любом случае. Я- это я».
Фото и видео: instagram