31 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Началова поделилась эмоциями: «Увиделись с бабушками, дедушками и так душевно провели время!!». Лиза Боярская и Юлия Ковальчук показали, что у них было на обед — на даче и в Испании.

Юлия Савичева сравнила свои фотографии: «Для меня это два разных человека. 15 лет пролетели как неделя. Мне очень комфортно в своем возрасте. Желаю всем быть в гармонии с собой в независимости от количества лет. Как думаете, сколько мне на первой и второй фотографиях?»

Юлия Снигирь примерила парик: «да или нет?»

Эвелина Бледанс напугала поклонников фотографией с больничной койки: «Случается и такое.... #бледанс #детокс».

Муж Наташи Королевой показал семейное фото с взрослым сыном: «Всем привет от нашей family».

Анна Семенович впомнила детские забавы: