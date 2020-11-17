17 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311/
Певица и телеведущая Ольга Орлова похвасталась огромной корзиной цветов (больше, чем она сама) и рассказала, как бы она ухаживала за девушками, будь она мужчиной. «Вот я всегда думаю... Если бы я была мужчиной, я была бы чемпионом по креативу в ухаживаниях за женщинами. Я бы такое придумывала, что ни у одной женщины не осталось бы никаких шансов даже подумать о ком-то другом! Но так вышло, что я женщина! Хотя, есть еще вариант. Уйду с телека на "пенсию" и устроюсь к какому-нибудь серьезному бизнесмену личным помощником. И буду устраивать сюрпризы для его женщины от его имени», — поделилась она идеями.
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала видео, которое сняла из салона самолета. Спортсменка регулярно летает в Москву на съемки «Ледникового периода», где судит участников.
Певица Слава вернулась с Мальдив в холодную Россию. Она опубликовала фото в теплой одежде: «Привет, морозы!», — подписала она снимок.
А другая знаменитость — Анастасия Волочкова — только начала наслаждаться отдыхом на берегу океана и рассказывает новости подписчикам.
Актриса Оксана Фандера показала необычное фото любимого пса, который является главным героем ее блога в Instagram. А Светлана Лобода подразнила фанатов «горячим» снимком, где позирует в необычном образе.
Мария Погребняк в свой день рождения опубликовала кадры стильного фотосета с питоном.
Алла Пугачева порадовала фанатов домашним и теплым снимком с супругом Максимом Галкиным. А он утром показал, как их дети делают зарядку перед школой.
Ксения Собчак поделилась эмоциями от общения с героиней своего последнего выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» — трансгендерной женщиной Наташей Максимовой.
Максим Виторган опубликовал забавное фото с Мариной Александровой со съемок нового фильма. «Я еда», — подписал он его.
Влад Топалов признался в любви жене Регине Тодоренко и сыну Мише.
Егор Кончаловский нашел в семейном альбоме милое фото с дочерью Марией и показал его подписчикам. «А Маша замуж вышла уже», — прокомментировал публикацию режиссер.
Анна Семенович весь день будоражит фантазии поклонников. Сначала она подразнила всех «горячим» видео, показав стройные ноги и пикантное декольте, а после опубликовала нежное фото в светлом пальто, продемонстрировав открытые плечи.
Многодетная мать Мария Кожевникова разместила в блоге забавное фото с сыном Максимом, который делает уроки в каске. «Наше утро за учебой. Учить своих собственных детей — та еще задачка», — прокомментировала она.
Фото и видео: Instagram Марии Кожевниковой, Анны Семенович, Егора Кончаловского, Влада Топалова, Максима Виторгана, Ксении Собчак, Аллы Пугачевой, Марии Погребняк, Оксаны Фандеры, Анастасии Волочковой, певицы Славы, Елены Исинбаевой, Ольги Орловой, Светланы Лободы
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