17 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица и телеведущая Ольга Орлова похвасталась огромной корзиной цветов (больше, чем она сама) и рассказала, как бы она ухаживала за девушками, будь она мужчиной. «Вот я всегда думаю... Если бы я была мужчиной, я была бы чемпионом по креативу в ухаживаниях за женщинами. Я бы такое придумывала, что ни у одной женщины не осталось бы никаких шансов даже подумать о ком-то другом! Но так вышло, что я женщина! Хотя, есть еще вариант. Уйду с телека на "пенсию" и устроюсь к какому-нибудь серьезному бизнесмену личным помощником. И буду устраивать сюрпризы для его женщины от его имени», — поделилась она идеями.

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала видео, которое сняла из салона самолета. Спортсменка регулярно летает в Москву на съемки «Ледникового периода», где судит участников.