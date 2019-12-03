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13-летняя дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

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Слайд, который
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Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой на премьере «Малефисенты»

Фото: EAST NEWS

По документам имя Шайло осталось в прошлом.

Старшая родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло с разрешения матери сменила имя на мужское. Теперь девочку зовут Джон.

Шайло с трех лет перестала носить вещи для девочек, ассоциируя себя с мальчиком. Родители, которые тогда еще были в браке, не стали препятствовать выбору ребенка и поддержали ее. СМИ сообщали, что Шайло уже два года принимает гормональные препараты, готовясь в будущем к смене пола. Инсайдеры сообщают, что она находится под наблюдением в частной клинике в Санта-Монике. Операцию ей смогут провести только после того, как она станет совершеннолетней.

Шайло с братом Ноксом

Фото: EAST NEWS

На днях девушка с разрешения родителей пошла еще дальше: Шайло по документам теперь зовут Джоном, сообщает издание New Idea.

«Шайло чувствует себя одним из братьев в семье, — рассказывала о маленькой Шайло Анджелина Джоли в интервью Vanity Fair. — Она хочет одеваться, как мальчик, и носить стрижку, как у мальчика».

После того, как Шайло попросила называть себя Питером (сначала она остановилась на этом имени) Джоли заявила, что не будет ломать психику ребенку и заставлять его быть тем, кем он не хочет.

Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое родных - Шайло, Вивьен и Нокс и трое приемных - Захара, Пакс и Мэддокс.

Фото: Getty Images, East News

Видео: Nicki Swift

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