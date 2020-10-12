12 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Бывшая актриса и модель, а ныне популярный болгер и многодетная мать Анастасия Цветаева поделилась нежным снимком с младшими детьми. Анастасия с семьей проводит время в отпуске и признается, что скоро уже придется оторваться от сказки и задуматься о буднях.

Влад Топалов и Регина Тодоренко опубликовали трогательное видео: в кадре они поют про любовь (недавно они выпустили совместный трек «Часовые пояса») и радуются с маленьким сыном Мишей.