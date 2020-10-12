12 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/nastia_tsvetaeva/
Бывшая актриса и модель, а ныне популярный болгер и многодетная мать Анастасия Цветаева поделилась нежным снимком с младшими детьми. Анастасия с семьей проводит время в отпуске и признается, что скоро уже придется оторваться от сказки и задуматься о буднях.
Влад Топалов и Регина Тодоренко опубликовали трогательное видео: в кадре они поют про любовь (недавно они выпустили совместный трек «Часовые пояса») и радуются с маленьким сыном Мишей.
Евгений Папунаишвили путешествует по Танзании. Там он сделал колоритные фото с местными жителями и опубликовал снимки в социальной сети.
Мария Шарапова в День девочек показала, как выглядела в юности, когда к ней пришел успех. На опубликованном в Instagram снимке молодая теннисистка раздает автографы.
Фото: www.instagram.com/mariasharapova/
Дэвид Бекхэм похвастался эффектным образом байкера. На фото экс-футболист восседает в кожаной одежде на своем мотоцикле.
Екатерина Варнава показала себя в образе «мушкетера» — со шпагой, а Ани Лорак устроила осеннюю фотосессию в уютной одежде нежных кофейных оттенков и в клеточку.
Милая 3-летняя дочь Юлии Савичевой Аня забавно спела песню. Несколько лет артистка с мужем не показывали своего единственного ребенка, а теперь открыто делятся радостью родительства.
Певица Натали показала своего подросшего среднего красавчика-сына и рассказала о том, каким мальчиком он растет. «Анатолий (10 лет) выбрал себе толстовку розового цвета (среди мальчиковых)... Бабушка его спрашивает: "А ты не боишься, что тебе скажут?.. "Не боюсь, — говорит. — Цвет мне очень нравится, а люди поделятся на четыре группы в своих мнениях... Первые скажут, девочка, вторые скажут, что гей, третьим понравится, а четвертым по барабану (безразлично)!". Ну, думаю, адаптировался к общественному мнению...», — написала артистка в Instagram.
Ольга Орлова поделилась с подписчиками позитивным видео: она показала, как ее встречают любимые собаки, когда она возвращается домой после долгого отсутствия.
Юлия Ташина примерила нежный образ с крупными кудрями, сфотографировалась и показала поклонникам.
Степан Меньщиков поделился с подписчиками фотографиями с крестин дочери Степании, а Роза Сябитова показала фото в национальном наряде.
Катя Лель похвасталась, что ловит последние солнечные деньки в Сочи. «Водичка прохладная для меня, но люди купаются», — рассказала она в микроблоге.
А «гардемарин» Сергей Жигунов прохладной воды не испугался, и в Крыму устроил заплыв в Черном море.
Светлана Бондарчук задала позитивный и динамичный настрой на всю неделю, показав фото, на котором бодро вышагивает, хвастаясь стройными и длинными ногами.
Надежда Бабкина поделилась с подписчиками фотографией, где позирует рядом с Людмилой Зыкиной. Народная артистка недавно презентовала свою книгу, и теперь публикует отрывки из нее. В этот раз она поведала историю о том, что в начале своей карьеры искала близкого знакомства с Зыкиной и даже ее покровительства, а после не побоялась отказать ей, когда та предложила помощь.
Фото и видео: Instagram Юлии Такшиной, Надежды Бабкиной, Степана Меньщикова, Дэвида Бекхэма, Анастасии Цветаевой, певицы Натали, Катерины Варнавы, Кати Лель, Сергея Жигунова, Регины Тодоренко, Ольги Орловой, Ани Лорак, Евгения Папунаишвили, Розы Сябитовой, Светланы Бондарчук, Юлии Савичевой, Марии Шараповой
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