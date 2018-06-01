1 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дима Билан поделился неудачной фотографией Полины Гагариной: «Увиделись сегодня с прекрасной Полиной. Был рад встрече ! Ну ооооочень -очень». «Не знаю какую фотку выберет Димон, мы их много сделали. Но я только на этой ничего, а Дима на всех безупречно! Была рада видеть, друг, очень!! Сил тебе, много сил, тебя ждет огромная армия твоих поклонников», — пояснила певица.
Николай Басков встретил лето на работе: «Второй день детской новой волны 2018!!! Слушаем молодые таланты и наслаждаемся». Марьяна Спивак шокирована выпавшим снегом: «1 июня. Лето в России )))».
Алена Свиридова покорила подписчиков молодостью на фото в новом «рокерском» образе.
Ангелина Вовк поделилась задорным видео: «Требуй от себя невозможного и получишь максимум и победит не тот , кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца».
Сати Казанова поделилась детской фотографией и воспоминаниями: «Маленькой, когда мне хотелось защититься, я уходила в наш большой грушевый сад (благо, он был гектаров на 1,5 или 2)... Там я строила воображаемый дом на одном из любимых деревьев и в этом "домике" мне было так хорошо! Я бы многое отдала, чтобы на минуту вернуться в этот сад, обнять то дерево и снова построить свой фантастический прекрасный мир, где все любят и любимы».
Вера Брежнева тоже показала, какой она была в детстве: «Самый главный способ защитить детей - любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми».
Наталья Подольская поделилась более поздними воспоминаниями: «Я помню свой выпускной! Он у нас был ооочень веселый и до рассвета! По всем правилам выпоскного по всем. Классическая гимназия н3 г. Могилева 1999».
Бритни Спирс дурачится:
Максим Виторган показал стильное фото с сыном: «На выход!))»
Отметившая 45-летие Наташа Королева рассказала о пышном празднике под девизом «баба-ягодка» и показала главный сюрприз:
Филипп Киркоров поздравил подругу, опубликовав их старое совместное фото: «Эх, НАТАШКА, НАТАШКА! Чего мы только не творили с тобой почти четверть века назад, а именно ровно столько лет этой смешной фотке, за которую я тогда "получил" по жопе по полной))), но пройдет еще дай Бог столько же лет, а мы не перестанем с тобой дурачиться и сходить с ума, как умели только мы с тобой, потому что именно эти качества тебя делают сладкой "ягодкой" в твои 16, а меня, в мои 18 — красит в "синий", и так будет до тех пор, пока у нас с тобой будет "гореть" глаза как на этой самой хулиганской фотке 1994 года из твоего родного Киева, где тебе тогда едва исполнилось 21, а мне 27... Зажигай, Танцуй, Веселись, Улыбайся, Люби и будь Любима, и конечно же Пой, и Пой от души как умеешь только ты и твоя Маман. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, и пусть даже я как всегда опоздал с поздравлениями на несколько часов, зато от души и будем считать, что я тебя поздравил по нашим с тобой, любимым "майямским" часам, а по ним — ты все ещ" именинница! "ХОРОШИЙ ТЫ ПАРЕНЬ, НАТАШКА!" (цитата из песни нашей с тобой любимой АБ, а то ведь сейчас СМИ напридумают всякой ерунды как всегда».
Анастасия Трегубова поздравила любимого: «Сегодня Наш день! Спасибо, что мы есть друг у друга! Ты наш тыл, ты наше все! За тобой, как за каменной стеной! Люблю».
Анастасия Волочкова порадовала фанатов новым шпагатом: «Солнце, Луна, море и звезда».
Фото: instagram