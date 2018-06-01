1 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Филипп Киркоров поздравил подругу, опубликовав их старое совместное фото: «Эх, НАТАШКА, НАТАШКА! Чего мы только не творили с тобой почти четверть века назад, а именно ровно столько лет этой смешной фотке, за которую я тогда "получил" по жопе по полной))), но пройдет еще дай Бог столько же лет, а мы не перестанем с тобой дурачиться и сходить с ума, как умели только мы с тобой, потому что именно эти качества тебя делают сладкой "ягодкой" в твои 16, а меня, в мои 18 — красит в "синий", и так будет до тех пор, пока у нас с тобой будет "гореть" глаза как на этой самой хулиганской фотке 1994 года из твоего родного Киева, где тебе тогда едва исполнилось 21, а мне 27... Зажигай, Танцуй, Веселись, Улыбайся, Люби и будь Любима, и конечно же Пой, и Пой от души как умеешь только ты и твоя Маман. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, и пусть даже я как всегда опоздал с поздравлениями на несколько часов, зато от души и будем считать, что я тебя поздравил по нашим с тобой, любимым "майямским" часам, а по ним — ты все ещ" именинница! "ХОРОШИЙ ТЫ ПАРЕНЬ, НАТАШКА!" (цитата из песни нашей с тобой любимой АБ, а то ведь сейчас СМИ напридумают всякой ерунды как всегда».

Анастасия Трегубова поздравила любимого: «Сегодня Наш день! Спасибо, что мы есть друг у друга! Ты наш тыл, ты наше все! За тобой, как за каменной стеной! Люблю».

Анастасия Волочкова порадовала фанатов новым шпагатом: «Солнце, Луна, море и звезда».

Фото: instagram