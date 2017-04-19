В конце февраля поклонники 72-летнего Николая Караченцова узнали страшную новость — актер снова попал в серьезную аварию. За рулем автомобиля, на котором артист столкнулся с грузовой «ГАЗелью», была его супруга Людмила Поргина. Несмотря на разбитую машину, все остались живы, однако у Николая нашли новые проблемы.

В разговоре с kp.ru Людмила рассказала, что им пришлось пережить за эти два месяца после трагедии.

«Николаю Петровичу провели обследование, сделали компьютерную томографию и обнаружили затемнение в легком. Даже не представляете, что мы пережили за последний месяц. Ужас, надежду… Вначале сдавали анализы в Москве, потом уехали в Германию обследоваться. К счастью, раковых клеток не нашли, никакой опухоли не обнаружили. Когда мне позвонили из немецкой клиники и сказали, что с Колей все в порядке, я закричала от счастья», — поделилась Поргина.



Как оказалось, Николай где-то простудился, из-за этого он старадет от затянувшегося воспалительного процесса в легких. Однако сейчас мужчина активно лечится и пьет антибиотики.

«Он тоже очень переживал: неужели снова больница?! Мы друг друга поддерживали, обещали пройти и это испытание вместе. Счастье, что между нами такая большая любовь, которая дает силы справляться с любыми трудностями. Если бы со мной случилось что-то подобное, уверена, Коля был бы рядом, боролся бы за меня, как я борюсь за него».

Людмила также рассказала, что сейчас они с мужем передвигаются исключительно на такси или просят друзей о помощи, так как после аварии машина восстановлению не подлежит. Кроме того, женщину лишили водительских прав на 18 месяцев за то, что за рулем она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас супруги собираются улететь на майские праздники в Болгарию, к Черному морю, чтобы делать физиотерапию, заниматься физкультурой и просто дышать свежим воздухом.

«Я испытываю такое же острое чувство жизни, какое было, когда 27 февраля после аварии нас вытащили из машины, и я увидела, что все живы. Начинаешь ценить каждый прожитый день», — заключила Людмила.

Фото: Global Look Press