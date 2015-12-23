В 2015 году врачи обнаружили у Дмитрия Хворостовского опухоль головного мозга. С тех пор оперный певец систематически проходит курс радио- и химиотерапии. Однако это не единственная проблема артиста со здоровьем. Так, полгода назад он перенес воспаление легких, из-за чего ему пришлось отменить несколько крупных концертов.

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Июл 14 2016 в 9:39 PDT

Тогда Хворостовский рассказывал, что предыдущий год выдался крайне тяжелым, он пережил серьезный кризис. Дело дошло до того, что он запрещал своим родителям приезжать к нему: «Видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги. Моя Флоранс ко мне ездила постоянно. Я уже концертирую, но процесс восстановления после этой истории еще не закончен. Мне нужно еще набраться терпения на несколько месяцев».

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Июл 1 2016 в 9:35 PDT

Сейчас певец восстанавливается и накапливает силы для предстоящих концертов. Однако это не мешает ему работать дома: петь, заниматься йогой и спортом: «Если себя не заставлять, болезнь одержит победу над тобой. Надо ежедневно, ежечасно вытаскивать себя всеми возможными способами: exercises, дети, улыбки, любовь...»

Как утверждает Дмитрий, он продолжает бороться с болезнью, живет сегодняшним днем, хоть и понимает, что его лучшие годы остались позади.

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Дек 23 2015 в 9:02 PST

«У меня была потрясающая карьера. Я ее продолжаю. Мой голос - это часть меня, часть дела, которому я служу. Огромного дела, которое меня спасает сегодня, без которого я не могу жить. Но в любом случае я понимаю, что лучшее уже позади: молодость, лучший голос... Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться. "Надежда" для меня сейчас самое насущное слово! Как говорится, я еще поиграю в шашки! Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: "Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!" У них нет, кроме меня, таких пациентов», — поделился артист в интервью с eg.ru.

Фото: instagram.com