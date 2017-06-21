Накануне, 20 июня, специально по случаю Всемирного дня беженцев Анджелина Джоли прилетела в Кению в качестве Посла доброй воли ООН. Актриса не только выступила с речью, в которой затронула тему насилия, но и встретилась с девочками, ставшими жертвами жестокого обращения.

«Опасность сексуального насилия усугубляется, когда оно исходит от человека в форме, который присягнул защищать. По этой причине на плечи военных ложится ответственность и необходимость быть примером уважения к своим обязательствам», - заявила с трибуны Джоли.

В этот день Анджелина выглядела особенно хорошо: здоровый румянец, сияющая кожа и даже пару набранных килограммов, которые, безусловно, пошли ей на пользу. Для поездки в Африку актриса выбрала бежевый брючный костюм и босоножки в тон, дополнила образ легким летним макияжем, сделав акцент на алые губы. Похоже, Джоли наконец-то начинает приходить в норму после болезненного развода с Брэдом Питтом, который подкосил здоровье и эмоциональное состояние звезды.

Фото: eastnews.ru