О худобе Анджелины Джоли говорят уже на протяжении нескольких лет. Однако год назад эта тема вызвала особый интерес среди общественности. Тогда западные СМИ писали, что актриса умирает от анорексии и рака, ведь ее вес составлял лишь 37 килограммов при росте 170 сантиметров. Подтверждения этой информации со стороны самой актрисы, конечно же, не поступало.

«Друзья боятся, что Джоли осталось жить около двух лет, а дети уже спрашивают у Брэда, что они будут делать, когда мамы не станет», — цитировало издание National Enquirer близкого к звездной семье источника.

Спустя некоторое время папарацци удалось сфотографировать Анджелину во время заседания ООН в Лос-Анджелесе. На снимках было видно, что актриса смогла набрать несколько килограммов, продемонстрировав чуть округлившиеся формы и здоровый цвет лица.

Сегодня же стало известно, что помогло Джоли побороть анорексию. Как сообщает портал RadarOnline.com, от возможной смерти артистка спаслась благодаря экспериментальной процедуре, которая включала в себя лечение овечьей плацентой. Суть ее заключается в введении пациенту живых клеток из этой самой плаценты с помощью инъекций, таблеток или же добавок в косметические средства. Анджелина тайно проходила курс терапии в одной из частных клиник Швеции, который помог укрепить ее иммунную систему, сбалансировать уровень гормонов и улучшить цвет лица. По словам инсайдера, Джоли не только помолодела чуть ли не на десять лет, но и набрала 35 фунтов (около 15 килограммов).

Фото: kinopoisk.ru, east news.ru, global look press.com