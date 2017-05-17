Первая внучка императора Японии 25-летняя принцесса Мако Акисино решила отречься от титула ради любви. Дело в том, что Мако скоро выйдет замуж за бывшего однокурсника Кея Комура, с которым она познакомилась пять лет назад во время обучения в Международном христианском университете Токио. Спустя год отношений избранник принцессы сделал ей предложение.

Как сообщают японские СМИ, свадьба планируется на 2018 год. После регистрации брака, Мако официально покинет императорскую семью, которая, к слову, одобрила выбор наследницы.

«Мы планируем объявить о помолвке в подходящее время, после того, как они завершат необходимую подготовку. Мы действительно будем очень рады, если все пройдет в соответствии с планом», - заявил на пресс-конференции глава управления делами императорского дома Синъитиро Ямамото.

Сейчас принцесса Мако получает докторскую степень по культурологии и работает в филиале музея Токийского университета, а ее жених проходит обучение в университете Хитоцубаси и работает в юридической компании.

Фото: global look press.com, east news.ru