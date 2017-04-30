Виталий Гогунский и Ирина Маирко несколько дней назад сыграли свадьбу. Спустя восемь лет после начала отношений пара все-таки отправилась в ЗАГС. Церемония тогда была очень скромной: белый брючный костюм невесты, только самые близкие рядом и несколько фотографий в блоге.

Как оказалось, само торжество Гогунские отложили. И вот сегодня в блоге Ирины и ее подруг появились фотографии и видеозаписи со свадьбы.

Публикация от MAIRKA IRINA (@mairka_ira)Апр 29 2017 в 11:27 PDT

«Я очень счастлива, теперь все встало на свои места! Моя свадьба получилась шикарной! я именно о такой мечтала. Холостяцкая жизнь была прекрасной, но жизнь с любимым мужем в полноценной семье бесценна», — восторгается в Instagram Ирина. Она опубликовала официальный ролик их свадьбы, а чуть позже добавила еще одно видео, на котором можно рассмотреть декор и обстановку.

Публикация от MAIRKA IRINA (@mairka_ira)Апр 30 2017 в 1:16 PDT

Поклонникам понравились фотографии с праздника. Подписчики и гости мероприятия решили, что торжество получилось красивым.

Фото: instagram.com