Шакира и Жерар Пике планируют свадьбу и пополнение в семье

Вот уже 6 лет Шакира и Жерар Пике живут гражданским браком. У пары двое очаровательных сыновей, и несмотря на это отправляться в ЗАГС они до сих пор не планировали.

В эфире итальянского ток-шоу Pomeriggio 5 футболист признался, что они поменяли свое отношение к браку. Точной даты пока нет, но влюбленные все-таки решили стать мужем и женой официально. Также у Жерара обширные планы на будущее.

«Я хотел бы иметь много детей, троих или четверых. И, конечно, я хотел бы стать отцом маленькой девочки», — цитирует Жерара Пике портал Letidor.

Публикация от Shakira (@shakira)Дек 1 2016 в 3:06 PST

Шакира поддерживает мужа. В одном из интервью она признавалась, что хочет родить 9 детей.

Фото: instagram.com