Вот уже 6 лет Шакира и Жерар Пике живут гражданским браком. У пары двое очаровательных сыновей, и несмотря на это отправляться в ЗАГС они до сих пор не планировали.
В эфире итальянского ток-шоу Pomeriggio 5 футболист признался, что они поменяли свое отношение к браку. Точной даты пока нет, но влюбленные все-таки решили стать мужем и женой официально. Также у Жерара обширные планы на будущее.
«Я хотел бы иметь много детей, троих или четверых. И, конечно, я хотел бы стать отцом маленькой девочки», — цитирует Жерара Пике портал Letidor.
Шакира поддерживает мужа. В одном из интервью она признавалась, что хочет родить 9 детей.
Фото: instagram.com