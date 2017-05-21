Вчера в Великобритании отгремела пышная свадьба сестры герцогини Кейт Миддлтон Пиппы и шотландского финансиста Джеймса Мэттьюза. По информации Daily mail, канадская актриса Меган Маркл получала приглашение на официальную часть бракосочетания, однако приняла решение пропустить венчание. Инсайдеры связывают это с тем, что девушка еще не готова к первому официальному совместному выходу в свет с принцем Гарри. Но это не помешало ей приехать к началу грандиозного воздушного парада в честь жениха и невесты, который предварял неофициальную часть мероприятия.

По данным некоторых британских источников, по окончании церемонии венчания принц Гарри в сопровождении охранника отправился за подругой в Кенсингтонский дворец, чтобы лично привезти ее на торжество. К сожалению, в данный момент нет официальных фотографий пары со свадьбы Пиппы и Джеймса.

Напомним, об отношениях принца Гарри и Меган Маркл стало известно в ноябре 2016 года, но пара до сих пор не выходила в свет вместе.

Фото: globallookpress.com, gettyimages.com