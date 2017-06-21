23-летняя Виктория Сваровски, дочь владельца бренда Swarovski, вышла замуж

В эти выходные, помимо необычной свадьбы дочери Владимира Спивакова, состоялась еще одно торжество: с девичеством попрощалась 23-летняя Виктория Сваровски, дочь Поля Сваровски, владельца австрийского бренда Swarovski. Избранником завидной невесты стал инвестор Вернер Мурз. Свадьба проходила в соборе Сан-Джусто, что в итальянском городе Триесте, туда молодожены пригласили лишь самых близких в количестве 250 человек. Неофициальные гуляния длились три дня. Фотографии были опубликованы в Сети.

Издание Mirror уверяет: для создания наряда весом в 46 килограммов потребовалось около 500 тысяч кристалов Swarovski. Стоимость только этого платья составила 1 миллион долларов. Шла к алтарю невеста в туфлях Jimmy Choo.

Вторым нарядом невесты стало красное платье в пол, третьим — почти такое же, но укороченное.

Вечеринка, дресс-код для гостей, пятиуровневый свадебный торт, салют для молодоженов, завтрак в отеле — все было учтено, праздник прошел на высшем уровне. За музыкальное сопровождение отвечала сама невеста, которая в 17 лет заключила контракт с компанией Sony и стала известной в Австрии певицей.

Фото: instagram.com, mirror.co.uk (chris singer | johannes kernmayer)