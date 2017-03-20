Нюша скоро выйдет замуж за генерального советника президента Международной федерации университетского спорта Игоря Сивова. Несморя на плотный рабочий график, певица планирует сама заняться организацией торжества.

«С организацией мне, конечно, помогут профессионалы и мои родные, но контролировать хочется все самой. Свадьбу планируем сыграть в узком кругу, среди самых близких и друзей. Нам не хочется пышного шумного застолья с огромным количеством незнакомых нам людей, журналистами, фотографами. Не считаю, что столь важное личное событие нужно выносить напоказ. Все-таки счастье любит тишину», — рассказала она в интервью WMJ.

Торжество, возможно, и правда будет скромным, а вот платье Нюша хочет «сказочное»:

«Оно должно быть пышным, сказочным, волшебным, уникальным — ведь ты надеваешь его всего раз в жизни! Мне очень понравилась модель платья, в которой я выступала на показе Vera Wang, устроенном агентством Веры Брежневой».

Фото: Instagram, Global Look Press