В январе старшая дочь Валерия Меладзе Инга тайно вышла замуж за обозревателя телеканала «Аль-Джазира» Нори Вергиза. На церемонии присутствовали всего лишь 16 человек - только самые близкие люди жениха и невесты. Для остальных же молодожены решили устроить роскошное торжество в Марокко, и уже выбрали место для празднования - озеро в пустыне Сахара.

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze) Янв 25 2017 в 11:48 PST

«Навещаем наш «локейшн» на второй день свадебного уикенда — озеро посреди Сахары, а на заднем плане Атласские горы!», - сообщила в своем Instagram Инга.

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze) Май 31 2017 в 9:09 PDT

Сейчас счастливая жена занимается приятными свадебными хлопотами, выбирая экзотическое меню и развлечения для гостей торжества, которое будет длится несколько дней. «Когда перепробовал все опции свадебного меню, без опоры ноги уже не держат», - поделилась девушка. Остальные же детали предстоящего праздника, влюбленные хранят в тайне.

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze) Май 24 2017 в 3:29 PDT

Как известно, на первую свадьбу Инги Валерию попасть не удалось. Тогда артист заявил: «Я эту свадьбу не признаю! Пока мы не напьемся». Поэтмоу сейчас поклонники Меладзе с нетерпением ждут снимков певца со второго торжества дочки.

Фото: instagram.com