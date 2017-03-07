Сегодня в передаче «Прямой эфир» известный модельер Валентин Юдашкин рассказал, какую важную роль его семья сыграла в отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Именно они уговаривали Аллу Борисовну согласиться выйти за влюбленного в нее музыканта, но та долго не решалась сказать «да». «Аллочка, ты ничем не рискуешь», — сказала тогда Марина Юдашкина. Примадонна сочла довод резонным.

«Это было красиво. Был полный дом цветов. Киркоров — маньяк в этом плане. Он так постарался, это было очень красиво, весь дом благоухал. Потом была карета. Он остановил движение на Тверской. И в этот лютый мороз мы ехали на этой карете», — цитирует «Дни.ру» Валентина. Филипп припомнил, что это был риск, ведь через Красную площадь они ехали без каких-либо разрешений.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Мар 7 2017 в 6:18 PST

«А как мы кольцо поехали выбирать. Она как на иголках. Я нервничаю. Она всегда как оголенный нерв. Ну, что там дальше было — получилось-не получилось. Но десять лет мы повеселились», — весело заявил Киркоров.

11 января 1985 года Алле Пугачевой @alla_orfey было присвоено звание НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РСФСР. Так что давайте отметим сегодня это замечательное событие 32-летней давности! Всем бы так! Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 11 2017 в 8:36 PST

Фото: instagram.com