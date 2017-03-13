Сегодня в блоге опального бизнесмена Евгения Чичваркина появилась фотография, на которой он запечатлен «при параде» (в костюме с бабочкой, а не в мятом кардигане, как всегда), рядом с девушкой в белом платье и с черной вуалью. «Между первой и второй перерывчик небольшой», — бодро сообщил он.
42-летний предприниматель женился во второй раз, сделали вывод СМИ. Избранницей Евгения стала Татьяна Фокина, которая пришла к нему устраиваться на работу. Сейчас она является генеральным директором принадлежащего Чичваркину винного магазина, сообщает «СтарХит».
Супруг ей достался отменный: талантливый бизнесмен слыл душой компании, сам готовит и печет хлеб (настоящий, без дрожжей, на деревенской закваске, которую делает сам), умеет наслаждаться жизнью, а его самобытному, раскрепощенному и весьма ироничному чувству стиля можно лишь позавидовать.
В мае прошлого года мужчина развелся с первой супругой, сообщает WMJ.
Фото: instagram.com