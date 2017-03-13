42-летний Евгений Чичваркин женился во второй раз в Великобритании

Сегодня в блоге опального бизнесмена Евгения Чичваркина появилась фотография, на которой он запечатлен «при параде» (в костюме с бабочкой, а не в мятом кардигане, как всегда), рядом с девушкой в белом платье и с черной вуалью. «Между первой и второй перерывчик небольшой», — бодро сообщил он.

Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin)Мар 12 2017 в 4:02 PDT

42-летний предприниматель женился во второй раз, сделали вывод СМИ. Избранницей Евгения стала Татьяна Фокина, которая пришла к нему устраиваться на работу. Сейчас она является генеральным директором принадлежащего Чичваркину винного магазина, сообщает «СтарХит».

#клошарделюкс Намедни зашёл приятный покупатель за оранжевым вином. Леонид Парфёнов в лучшем винном магазине мира. Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) Ноя 5 2016 в 5:56 PDT

Супруг ей достался отменный: талантливый бизнесмен слыл душой компании, сам готовит и печет хлеб (настоящий, без дрожжей, на деревенской закваске, которую делает сам), умеет наслаждаться жизнью, а его самобытному, раскрепощенному и весьма ироничному чувству стиля можно лишь позавидовать.

Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) Авг 3 2016 в 1:34 PDT

В мае прошлого года мужчина развелся с первой супругой, сообщает WMJ.

Фото: instagram.com