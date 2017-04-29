Актриса Екатерина Вуличенко вышла замуж. Звезда фильмов «Статский советник» и «Француз» решила никоум ничего не рассказывать о предстоящей свадьбе. Церемония была тайной. Она состоялась в в Грибоедовском загсе Москвы. Актриса выложила фотографию с мужем в своем блоге, и сопроводила ее только смайликом в виде сердечка, не оставив никакой другой подписи.

Публикация от Екатерина Вуличенко (@vulichenko)Апр 29 2017 в 12:08 PDT

Как сообщает портал СтарХит, нового избранника Екатерины зовут Марат. Молодожены решили пока не проводить пышного торжества, а вместо этого отправились отдыхать. Перед тем, как зарегистрировать брак в Москве, Екатерина и Марат провели свадебную церемонию во Франции, в Лас-Вегасе и Японии. Влюбленные планирует устроить еще большой праздник в Москве, однако его дату, как и день бракосочетания они предпочитают держать в секрете.

36-летней актриса Екатерина Вуличенко была замужем за финансистом Денисом Трифоновым. У них есть дочка София. В 2014 году после 9 лет брака пара подала на развод.

Фото: instagram.com