«Год назад я стала самой счастливой женой в мире!!! Спасибо тебе за удивительную и прекрасную жизнь, которую мы проводим вместе! Я буду любить тебя вечно, мой Мигель Энджел Лара!!!», — написала сегодня в блоге певица Анастасия Кочеткова, знакомая нам по проекту «Фабрика звезд». Она проиллюстрировала свои слова видеороликом со свадьбы.
Возлюбленные клянутся в вечной любви, немного волнуясь, жених даже замешкался, ища кольца. Но все закончилось хорошо.
Мигель Энджел Лара — малоизвестный актер, увлекается бейсболом. Прессе о нем известно мало, да и сама Анастасия предпочитает не рассказывать о личной жизни. Лишь иногда она делится успехами — например, сейчас, счасливая жена режиссирует фильм с участием любимого. Его она называет Ангелом Малышом и сама готовит для него ужин даже когда смертельно устала за рабочий день.
Настя уже успела побывать замужем за режиссером Резо Гигинеишвили, в этом браке у нее родилась дочь Мария.
Фото: starface.ru, instagram.com