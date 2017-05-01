«Год назад я стала самой счастливой женой в мире!!! Спасибо тебе за удивительную и прекрасную жизнь, которую мы проводим вместе! Я буду любить тебя вечно, мой Мигель Энджел Лара!!!», — написала сегодня в блоге певица Анастасия Кочеткова, знакомая нам по проекту «Фабрика звезд». Она проиллюстрировала свои слова видеороликом со свадьбы.

Публикация от Anastasia Kochetkova (@kochetkovaanastasia)Апр 29 2017 в 8:58 PDT

Возлюбленные клянутся в вечной любви, немного волнуясь, жених даже замешкался, ища кольца. Но все закончилось хорошо.

Мигель Энджел Лара — малоизвестный актер, увлекается бейсболом. Прессе о нем известно мало, да и сама Анастасия предпочитает не рассказывать о личной жизни. Лишь иногда она делится успехами — например, сейчас, счасливая жена режиссирует фильм с участием любимого. Его она называет Ангелом Малышом и сама готовит для него ужин даже когда смертельно устала за рабочий день.

Публикация от Anastasia Kochetkova (@kochetkovaanastasia)Фев 18 2017 в 7:14 PST

Настя уже успела побывать замужем за режиссером Резо Гигинеишвили, в этом браке у нее родилась дочь Мария.

Публикация от Anastasia Kochetkova (@kochetkovaanastasia)Ноя 6 2016 в 9:51 PST

Фото: starface.ru, instagram.com