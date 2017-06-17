Церемония состоялась в минувшие выходные. 250 близких друзей и родственников целых три дня отмечали торжество в итальянском городе Триесте. Свадьба наследницы империи Swarovski была по-настоящему роскошной. Чего стоит одно только платье с восьмиметровым шлейфом, которое было усеяно 500 тысячами кристаллов и весило порядка 46 килограммов. Его стоимость составила 1 миллион долларов. Шла к алтарю невеста в туфлях Jimmy Choo.

Публикация от Save the Date (@savethedatepty) Июн 20 2017 в 6:37 PDT

Дизайнером выступил Майкл Синко, который создавал наряды для многих голливудских звезд, таких как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рианна и Леди Гага.

Вторым нарядом невесты стало красное платье в пол, третьим — почти такое же, но укороченное.

Публикация от Victoria Swarovski (@victoriaswarovski) Июн 17 2017 в 9:22 PDT

После церемонии молодожены вместе с гостями отправились в шикарный пятизвездочный отель. Вечеринка, дресс-код для гостей, пятиуровневый свадебный торт, салют для молодоженов — все было учтено, праздник прошел на высшем уровне. За музыкальное сопровождение отвечала сама невеста, которая в 17 лет заключила контракт с компанией Sony и стала известной в Австрии певицей.

Публикация от Qualcosa di Blu - Trieste (@qualcosadiblutrieste) Июн 20 2017 в 2:33 PDT

Фото: instagram.com, mirror.co.uk (chris singer | johannes kernmayer)