В галерее «Модный сезон» состоялся третий благотворительный fashion-марафон «От сердца к сердцу» в поддержку детского творчества и семейных ценностей. В этот вечер около ста участников от трех до двадцати лет прошлись по подиуму, представив модные коллекции десяти мировых и российских брендов одежды.

Вместе с юными моделями в дефиле приняли участие и звездные семьи с детьми, среди которых были Юлия Волкова, Валерия Гай Германика, Дмитрий и Полина Дибровы, Елена Борщева и другие. Особое внимание привлекла звезда сериала «Измены» Глафира Тарханова, которая, по данным некоторых СМИ, ожидает четвертого ребенка.

Помимо дефиле, гостей мероприятия ждали выступления звезд, большой праздничный торт и церемония награждения победителей, где самые талантливые ребята получили подарки и дипломы, а также такие суперпризы, как съемки для модных брендов в глянце, участие в российских и зарубежных фестивалях, работа со звездами телевидения и кино.

Фото: архивы пресс-служб