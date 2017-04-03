Вчера в Лос-Анджелесе было по-настоящему жарко. Причиной тому стала церемония вручения наград Fashion Los Angeles Awards, где собрались самые яркие, модные и сексуальные звезды Голливуда. Всеобщее внимание привлекла никто иная, как Ким Кардашьян, которая в очередной раз продемонстрировала свои формы в шикарном, прозрачном платье.

Незамеченными не остались певицы Ферги и Ники Минаж, которые решили поэкспериментировать с образами. Так солистка Black Eyed Pease появилась в черном и весьма странном платье, а Ники отпустила волосы ниже колен и получила звание «Модный бунтарь».

Многие звезды в этот вечер удостоились награды. Так Стеллу Максвелл назвали «Моделью года», Иоланду Хадид «Матерью года», Джиджи Хадид получила премию «Дизайнерский дебют года», сына Синди Кроуфорд Пресли назвали лучшей новой моделью среди мужчин, а дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис — «Восходящей звездой». Конечно, мероприятие такого масштаба должен был провести лучший из лучших. Таковым выбрали популярного музыканта и экс-солиста группы Jonas Brothers Ника Джонаса. Кроме того, на вечере были замечены Лили Олдридж, Бьянка Балти, Хейли Болдуин, а также Эштон Кутчер и другие звезды.

Фото: EastNews