Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников. О знаменитом «шпагате Волочковой» наслышан, наверное, уже весь мир, но сегодня балерина поразила фолловеров не растяжкой. Знаменитость опубликовала в Instagram фото на качелях во дворе своего загородного дома. Из одежды на балерине была толстовка и меховые сапожки – «чуни», как про них написала сама Анастасия.

«Поработала я на славу! А теперь можно и отдохнуть на домашней лужайке. В авторских чунях зимой и летом. Одним цветом... Любимых мною белых роз», — подписала снимок знаменитость.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Май 14 2017 в 4:49 PDT

В комментариях подписчики обратили внимание на отсутствие штанов на балерине: «С голыми ногами и в валенках», «без штанов, но в головном уборе и чунях…». Некоторые комментаторы заботливо спрашивали, не мерзнут ли ноги у Волочковой, раз она на многих фотографиях в подобной обуви.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com