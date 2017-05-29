Две недели на красной дорожке Дворца фестивалей мировые звезды демонстрировали яркие и необычные образы, показывая общественности свою креативность и чувство стиля. Вот и на закрытии одного из главных мероприятий в мире кинематографа Джессика Честейн, Ума Турман, Жюльет Бинош, Диана Крюгер, Виктория Боня и другие знаменитости продефилировали по набережной Круазет в своих самых лучших нарядах.

Особое внимание присутствующих привлекла утонченная Ума Турман, появившаяся на церемонии в золотистом платье с бахромой от Atelier Versace, дополнив образ босоножками в тон.

Без комплиментов не осталась и Диана Крюгер, которая надела черный наряд с открытыми плечами от Jonathan Simkhai, а также колье Chopard и, к слову, получила награду за игру в драме «На пределе».

И одной из самых ярких звезд на дорожке стала российская модель Виктория Боня, которая уже не раз приковывала внимание не только российских, но и зарубежных СМИ. В этот раз блогер появилась в длинном черном платье с кружевом от Vicedomini и дополнила его массивными серьгами от de Grisogono.

Остальные образы звезд вы можете увидеть и оценить прямо сейчас в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress.com