Главным событием третьего дня кинофестиваля «Кинотавр-2017», который проходит в Сочи, стала давно ожидаемая премьера одного из конкурсных фильмов — драмы Резо Гигинеишвили «Заложники».

Фильм, основанный на реальных событиях, собрал в зале сочинского Зимнего театра весь российский бомонд. Ксения Собчак и Максим Виторган специально прилетели в Сочи, чтобы поддержать режиссера. Кроме них на красной дорожке появились Светлана Бондарчук, принимавшая участие в создании фильма, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Аглая Тарасова и Милош Бикович, Андрей Звягинцев с супругой, Марьяна Спивак и Алексей Розин, сыгравшие главные роли в фильме «Нелюбовь», ранее показанном на «Кинотавре», и другие участники и гости фестиваля. Одной из самых ярких девушек на красной дорожке стала Светлана Бондарчук: главный редактор журнала HELLO! подчеркнула стройную фигуру облегающим верхом с глубоким декольте и рваными джинсами.

Перед началом фильма Резо Гигинеишвили рассказал, что значит для него эта работа: «Как приятно мне было снимать легкие комедии, но сегодня не тот случай. Хочу поблагодарить фестиваль, все очень доброжелательны, мы научились радоваться за коллег. Это очень личная картина для меня. Мы преодолевали огромное количество трудностей. Фильм основан на событиях, которые произошли в Советской Грузии. Читая протоколы допросов, я не смог вычленить мотивацию, которая бы выгодно смотрелась в кино. Героями двигало что- то иррациональное, какое-то движение к свободе».

В широкий прокат «Заложники» выйдет 21 сентября 2017 года.

Фото: Александра Погиба/Passion.ru, starface.ru