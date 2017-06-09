8 мая в Сочи в рамках «Кинотавра» прошла вечеринка компании Mercury, которая впервые стала главным ювелирным партнером фестиваля. В этот вечер многие знаменитые красавицы, такие как Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Марина Александрова, блистали в украшениях Mercury.

Не меньшее внимание к себе привлекла Светлана Бондарчук, которая, несмотря на отсутствие в образе драгоценностей именитого бренда, выглядела просто шикарно. Для выхода в свет звезда выбрала белую майку и джинсовую мини-юбку, во всей красе продемонстрировав стройные ноги.

В этот вечер также были замечены Светлана Устинова, Анна Чиповская, Сергей и Тата Бондарчук, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Дарья Чаруша, Петр Федоров и другие звезды отечественного шоу-бизнеса и кино, которых вы можете увидеть прямо сейчас в нашей фотогалерее.

Фото: Александра Погиба