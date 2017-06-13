Накануне, 12 июня, в рамках фестиваля «Кинотавр» состоялся ежегодный завтрак журнала HELLO!. Хозяйка мероприятия, главный редактор глянца Светлана Бондарчук, пригласила знаменитых друзей в ресторан «Черная магнолия», который находится в одном из роскошных отелей Сочи Rodina Grand Hotel&Spa.
Среди гостей в этом году оказались Ксения Собчак, Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд , Екатерина Вилкова, Марина Александрова, Тата Бондарчук и многие другие.
В этот день знаменитости могли не только пообщаться, обсудить прошедшие премьеры, но и одними из первых увидеть кадры фильма «Лед» молодого режиссера Олега Трофима. Несколько слов о картине рассказали продюсеры Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель и Александр Андрющенко, отметившие, что сюжет ленты все же построен на любви, а не на спорте, также высказались исполнители главных ролей Аглая Тарасова, Милош Бикович и Ксения Раппопорт. Российские зрители увидят фильм «Лед» в феврале 2018 года.
Фото: Александра Погиба