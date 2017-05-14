В Сети появилась информация, что Дэвид Бекхэм готовит для своей супруги невероятно романтичный подарок. Он покупает для Виктории остров в Карибском бассейне. Этот подарок стоимостью более $9 млн приурочен к 20-летней годовщине с момента знакомства. По информации инсайдера, потрясающий остров площадью более ста гектаров может похвастаться семикилометровой линией белоснежных пляжей, особняком с гостевым домом и пятью домами для персонала. Также уточняется, что помимо острова Bird Cay в Нассау, Бекхэм рассматривает возможность приобретения острова либо в архипелаге Багамских, либо в архипелаге Виргинских островов.

Футболист пока не давал официальных комментариев по этому поводу, но нам кажется, что это замечательный подарок для любимой женщины.

Напомним, семью Бекхэмов считают образцовой. Свадьба футболиста и певицы состоялась в 1999 году в замке Латтрелстоун в Ирландии. У супругов четверо детей: сыновья Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид и дочь Харпер Севен.

Фото: Vladi Private Islands, globallookpress.com, instagram.com