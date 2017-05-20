Сегодня в Великобритании проходит поистине свадьба года. Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон выходит замуж за шотландского финансиста Джеймса Мэттьюза.

С самого раннего утра к церкви Святого Марка в Энглфилде, графство Беркшир, где запланировано венчание, начали съезжаться гости церемонии. Одними из первых прибыли принц Уильям и принц Гарри. Среди гостей замечены знаменитый теннисист Роджер Федерер с супругой, британская звезда Донна Эйр с Джеймсом Миддлтоном (братом невесты), принцесса Йоркская Евгения с другом и другие именитые персоны. Однако, невеста принца Гарри, канадская актриса Меган Маркл, своим присутствием не почтила столь грандиозное мероприятие.

Герцогиня Кейт сопровождала на празднике детей. Юный принц Джордж был назначен пажем, а маленькая принцесса Шарлотта должна разбрасывать лепестки роз. Старшая сестра невесты выбрала для церемонии скромное шелковое бежевое платье от Александра Маккуина, а также шляпку и лодочки в тон ему.

Невеста прибыла к церкви Святого Марка на ретро-автомобиле.

К алтарю Пиппу вел отец – Майкл Миддлтон. Каким будет главное платье Миддлтон-младшей, до самого дня икс держалось в секрете. Как оказалось, девушка выбрала подвенечный наряд из белого кружева с закрытым верхом и пышной юбкой с двухметровым шлейфом, созданный культовым британским дизайнером Джайлзом Диконом. В качестве украшения Пиппа выбрала небольшие серьги и диадему. Завершала образ тонкая воздушная фата. В руках у невесты был небольшой букет из белых и персиковых цветов.

Фото: globallookpress.com, eastnews.com, gettyimages.com, dailymail.co.uk