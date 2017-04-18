Звезды собрались, чтобы узнать, кто же из них самый стильный

Этой церемонии многие звезды и их поклонники ждут целый год. Несколько этапов, заключительное голосование и, наконец, объявление победителей. В этом году награждение «Самых стильных в России-2017» по версии журнала HELLO! прошло в концертном зале «Известия Hall», где собрались звездные номинанты и гости церемонии.

Как пишет журнал WMJ.ru, в этот вечер знаменитости боролись за то, чтобы называться самыми стильными сразу в нескольких номинациях: «Классика», «Богемный шик», «Самая стильная пара», «Self-made woman», «Casual» и «Самый стильный мужчина».

Главную победу одержала Татьяна Навка, получив звание «Самая стильная в России по версии журнала Hello!, а вот ее коллегу, фигуристку Аделину Сотникову, наградили как «Самую стильную по версии Hello.ru».

Остальными победителями премии стали:

«Casual» — Елена Темникова

«Классика» — Зара

«Богемный шик» — Яна Рудковская

«Самый стильный мужчина» — Милош Бикович

«Самая стильная пара» — Илья Стюарт и Светлана Устинова

«Self-made woman\Pandora» — Нюша

«Икона стиля» — Ирина Алферова

«Бренд года» — Елена Летучая

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Фото: Александра Погиба