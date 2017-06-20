Павел Воля и Ляйсан Утяшева сбежали от плохой погоды в Барселону, а Роза Сябитова наслаждается временем в собственноручно возведенном родовом гнезде. Все это и не только — в нашем дайджесте

Анастасия Костенко поздравила папу с Днем Отца: «Я безмерно счастлива, что родилась именно у вас, людей, стоящих за меня горой и поддерживающих меня во всех начинаниях и замыслах». Любовь Успенская сделала селфи с Славой: «Сегодня принимали участие в программе "Кто хочет стать миллионером». Очень хорошо провели время с Дибровым Димой и если хотите получить миллион - читайте Людмилу Улицкую».

Дмитрий Маликов ностальгирует по теплому лету: «Фото с прошлого года, не завидуйте! У меня за окном тоже идет дождь». Павел Воля и Ляйсан Утяшева сбежали от плохой погоды в Барселону. Ольга Серябкина отдыхает в Ницце. А Ксения Собчак со съемочной группой нового фильма ловят редкие моменты лета на ВВЦ.

Анфиса Чехова показала сына-гурмана:

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Июн 19 2017 в 6:48 PDT

Роза Сябитова показала свои владения: «Построить свое родовое гнездо женщине в одиночку - невозможно. Но! Если у нее хорошие друзья и возможности - можно. Убедитесь сами!»

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)Июн 19 2017 в 12:32 PDT

Максим Галкин поделился смешным снимком: «Друзья прислали фотку с рынка в Египте: специи названы нашими именами. Я только не пойму, "Чувак" - это тоже сорт или обращение к потенциальному покупателю». Анна Нетребко восхитилась российским зрителем: «Огромное спасибо за цветы!!! Такое бывает только в России».

Максим Фадеев высоко оценил шоу Николая Баскова:

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Июн 19 2017 в 10:42 PDT

Фото: instagram.com