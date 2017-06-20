Анастасия Костенко поздравила папу с Днем Отца: «Я безмерно счастлива, что родилась именно у вас, людей, стоящих за меня горой и поддерживающих меня во всех начинаниях и замыслах». Любовь Успенская сделала селфи с Славой: «Сегодня принимали участие в программе "Кто хочет стать миллионером». Очень хорошо провели время с Дибровым Димой и если хотите получить миллион - читайте Людмилу Улицкую».
Дмитрий Маликов ностальгирует по теплому лету: «Фото с прошлого года, не завидуйте! У меня за окном тоже идет дождь». Павел Воля и Ляйсан Утяшева сбежали от плохой погоды в Барселону. Ольга Серябкина отдыхает в Ницце. А Ксения Собчак со съемочной группой нового фильма ловят редкие моменты лета на ВВЦ.
Анфиса Чехова показала сына-гурмана:
Ну, что ж, еще немного взбудоражу идеальных инста мамочек #какойневоспитанныйребенок #чемвыегокормите #какондержитприборы #хдемуж #чтозамужикрядом #инстасвинство #неприличноговоритьснабитымртом #тыжемать #чтозабредвыснимаете #комуинтересночтовыжрете #мысебетакоенепозволяем ну и наконец #подстрегитеребёнка #solik_video
Роза Сябитова показала свои владения: «Построить свое родовое гнездо женщине в одиночку - невозможно. Но! Если у нее хорошие друзья и возможности - можно. Убедитесь сами!»
Максим Галкин поделился смешным снимком: «Друзья прислали фотку с рынка в Египте: специи названы нашими именами. Я только не пойму, "Чувак" - это тоже сорт или обращение к потенциальному покупателю». Анна Нетребко восхитилась российским зрителем: «Огромное спасибо за цветы!!! Такое бывает только в России».
Максим Фадеев высоко оценил шоу Николая Баскова:
Фото: instagram.com