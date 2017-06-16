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Стас Костюшкин продемонстрировал идеальное тело. Ирина Дубцова сделала очередное селфи со звездой: на этот раз — с Натальей Ионовой.
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Фото: instagram.com