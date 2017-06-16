Семейные видеоролики, поездки на море — все это и не только ищите в нашем дайджесте

Филипп Киркоров вместе с Любовью Успенской поучаствовал в съемках субботнего шоу «Сегодня вечером». «Смотрите, как никогда оперативно уже вечером, на Первом Канале!!», — предупредил он. Александр Овечкин свотографировался с Пеле.

Максим Галкин, Эвелина Бледанс и Алексей Ягудин поделились семейными видеороликами.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Июн 16 2017 в 9:56 PDT

Может мама и должна быть немножко ку-ку?! Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Июн 16 2017 в 11:05 PDT

Малобюджетный блокбастер "Мумия, Суперменка и Просто Гарик" #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #тутбатут #мумия Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 16 2017 в 3:27 PDT

Алексей Панин показал «семейное фото» с Ксенией Собчак. Юлия Ковальчук колдует на кухне, а Рената Литвинова наслаждается выходным дома.

Катя Гордон отправилась на долгожданный отдых: «Идеальный закат и плевать, что у меня тут толстая ляшка». Ольга Кабо принимает солнечные ванны в Алуште. Наталья Штурм наконец надела купальник. Нюша уехала в Ялту — открывать клуб.

Стас Костюшкин продемонстрировал идеальное тело. Ирина Дубцова сделала очередное селфи со звездой: на этот раз — с Натальей Ионовой.

Дочь Алены Апиной получила аттестат.

Татьяна Навка показала горячие танцы с Никитой Джигурдой:

Анастасия Заворотнюк показала забавное видео с котиком.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июн 16 2017 в 5:04 PDT

Фото: instagram.com