Сегодня многие звезды делились снимками из Сочи: они остались в курортном городке после окончания «Кинотавра» и отлично проводят время. Максим Виторган веселится, пока его супруга занята важным делом: «Как испортить хорошее фото из серии "я меланхолично смотрю вдаль и думаю о Сложном"? Очень просто», — пожаловалась она. Екатерина Волкова рассказала о буднях звездной мамы: «Быть мамой это вернуться домой под утро с работы уставшей, но на вопрос проснувшегося через час ребёнка: "мам, пойдем гулять?" смиренно восстать из мертвых. Ладно, выспимся еще! Всем шикарного дня и настроения».
Кто-то уже вернулся к работе. Ирина Дубцова сделала селфи с Яной Чуриковой. Светлана Ходченкова показала, что происходит в гримерке перед съемками. Эвелина похвасталась точеной фигурой: «Кто там причитал, что я сильно худая?! Очень даже в теле», — кокетничает она.
Виктория Дайнеко прокатилась в метро. Анита Цой креативно пожаловалась на дождь: «+9..Vous parlez français Сломало пополам в дожде..». А Лиза Боярская рассказала, чем можно заняться в Москве в ближайшие дни.
А тем временем в Москве...Кто проводит лето в столице, но не хочет лишать себя разного рода впечатлений :16 июня в Третьяковке открывается выставка Павла Каплевича "ПроЯвление. Диалог с картиной Александра Иванова". Не пропустите)) Организаторам удачи!)) #каплевичвтретьяковке #проявление #направахдружбы
Ольга Орлова показала редкое фото Жанны Фриске в годовщину ее смерти.
Алсу объявила о возвращении на сцену: «Артистка вернулась! Ждали?». Она выступит в эту субботу на церемонии открытия Кубка конфедераций–2017 в «Санкт-Петербург Арена».
Ирена Понарошку рассказала забавную историю с ее сыном: «Серафим возвращается из детского садика и говорит: - Мама, мне там очень понравилась новая девочка и я сделал ей массаж ВСЕГО! - Сынок, здорово, а как девочку зовут? - Не помню!». Игорь Николаев похвастался талантом маленькой дочки: «КАААК СЕЙЧАС ВОЗЬМУ АККОРД!!!))».
А Анна Нетребко устроила сыну сюрприз:
Фото: instagram.com