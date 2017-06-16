Алсу возвращается на сцену, Ольга Орлова показала редкое фото Жанны Фриске — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Сегодня многие звезды делились снимками из Сочи: они остались в курортном городке после окончания «Кинотавра» и отлично проводят время. Максим Виторган веселится, пока его супруга занята важным делом: «Как испортить хорошее фото из серии "я меланхолично смотрю вдаль и думаю о Сложном"? Очень просто», — пожаловалась она. Екатерина Волкова рассказала о буднях звездной мамы: «Быть мамой это вернуться домой под утро с работы уставшей, но на вопрос проснувшегося через час ребёнка: "мам, пойдем гулять?" смиренно восстать из мертвых. Ладно, выспимся еще! Всем шикарного дня и настроения».

Кто-то уже вернулся к работе. Ирина Дубцова сделала селфи с Яной Чуриковой. Светлана Ходченкова показала, что происходит в гримерке перед съемками. Эвелина похвасталась точеной фигурой: «Кто там причитал, что я сильно худая?! Очень даже в теле», — кокетничает она.

Виктория Дайнеко прокатилась в метро. Анита Цой креативно пожаловалась на дождь: «+9..Vous parlez français Сломало пополам в дожде..». А Лиза Боярская рассказала, чем можно заняться в Москве в ближайшие дни.

Ольга Орлова показала редкое фото Жанны Фриске в годовщину ее смерти.

Алсу объявила о возвращении на сцену: «Артистка вернулась! Ждали?». Она выступит в эту субботу на церемонии открытия Кубка конфедераций–2017 в «Санкт-Петербург Арена».

Ирена Понарошку рассказала забавную историю с ее сыном: «Серафим возвращается из детского садика и говорит: - Мама, мне там очень понравилась новая девочка и я сделал ей массаж ВСЕГО! - Сынок, здорово, а как девочку зовут? - Не помню!». Игорь Николаев похвастался талантом маленькой дочки: «КАААК СЕЙЧАС ВОЗЬМУ АККОРД!!!))».

А Анна Нетребко устроила сыну сюрприз:

Сколько радости для ребёнка поиграть на лучших инструментах! So much fun for Tiago Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Июн 15 2017 в 6:18 PDT

Фото: instagram.com