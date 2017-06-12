Групповые селфи звезд, детские фотографии и нежные слова близким — все это и не только смотрите в нашем дайджесте

Вера Брежнева поделилась семейным селфи. Николай Басков сфотографировался с Ольгой Шелест. Ирина Дубцова похвасталась фотографией с Валерией и Иосифом Пригожиным.

Полина Гагарина похвасталась талантами мужа: «Молодой папа в деле. Примерно за месяц Дима научился всему — менять памперсы, пеленать, купать, кормить, убаюкивать, а самое главное, ничего не бояться и сохранять титаническое спокойствие, когда малышка капризничает. Ты мой герой, моя опора и подмога во всем. Прямо сейчас Дима учит Мию улыбаться, а улыбаюсь я».

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Июн 12 2017 в 3:21 PDT

Анасасия Волочкова покаталась на лошадях с дочкой. ольга Шелест с ее малышкой не поделили платье Vera Wang. Курбан Омаров срванил свою детскую фотографию с фотографией дочки.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поздравили маму Игоря. А Ани Лорак — мужа.

Певица Елка поделилась грустной историей из жизни:

Алена Водонаева похвасталась фигурой и букетом роз. Анна Седокова показала свой правильный завтрак. Тина Канделаки агитирует за спортивный образ жизни.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Июн 12 2017 в 12:08 PDT

Анита Цой похвасталась урожаем:

Сын Яны Рудковской тоже садовод:

Всех с Днём России , с праздником ! В свой законный выходной мы с бабушкой сажаем цветы Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Июн 12 2017 в 12:41 PDT

Фото: instagram.com