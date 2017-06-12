Вера Брежнева поделилась семейным селфи. Николай Басков сфотографировался с Ольгой Шелест. Ирина Дубцова похвасталась фотографией с Валерией и Иосифом Пригожиным.
Полина Гагарина похвасталась талантами мужа: «Молодой папа в деле. Примерно за месяц Дима научился всему — менять памперсы, пеленать, купать, кормить, убаюкивать, а самое главное, ничего не бояться и сохранять титаническое спокойствие, когда малышка капризничает. Ты мой герой, моя опора и подмога во всем. Прямо сейчас Дима учит Мию улыбаться, а улыбаюсь я».
Анасасия Волочкова покаталась на лошадях с дочкой. ольга Шелест с ее малышкой не поделили платье Vera Wang. Курбан Омаров срванил свою детскую фотографию с фотографией дочки.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поздравили маму Игоря. А Ани Лорак — мужа.
Певица Елка поделилась грустной историей из жизни:
5 лет. Когда я была маленькой, я тоже спрашивала у родителей, умрут ли они когда-нибудь. Я благодарна им за то, что не стали меня крошечную обманывать. За две недели до моего тридцатилетия я сошла со сцены и узнала, что папа умер. Помню этот день и два следующих по минутам. Года через два я смогла рассказать об этом в интервью. Я очень стараюсь не жалеть себя, когда скучаю по нему. И очень часто ловлю его черты в тех людях, которых люблю. Я знаю точно, что он мной гордится. И прекрасно понимая, что у него были недостатки, как у любого из нас, всё хорошее, что во мне есть, в меня бережно сложили мама с папой.
Алена Водонаева похвасталась фигурой и букетом роз. Анна Седокова показала свой правильный завтрак. Тина Канделаки агитирует за спортивный образ жизни.
Анита Цой похвасталась урожаем:
Сын Яны Рудковской тоже садовод:
Фото: instagram.com