Идеальное утро певицы Жасмин, интересный возраст Димы Маликова — это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Аня Хилькевич и певица Жасмин показали, что для них — идеальное утро. Лена Темникова с дочкой любят розовое.

Дима Маликов размышляет о возрасте: «Мне 47. Вчера в Саратове был 47 спектакль.у программы BigRussianBoss с моим участием 4,7 миллиона просмотров. Такие вот цифры приходят на ум во время чудесного заката на Волге».

«Вот и закончили @iremont.tv. Дизайн великолепной, в эфире на Первом в следующую субботу 17.06 в 12.15», — анонсирует Адика Смехова.

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Фото: instagram.com